05.07.2019

В июле на столичной ТЭЦ-3 начнется реконструкция, которую Министерство энергетики рассчитывает завершить в 2020 году.

На стройплощадку уже поставлено основное и вспомогательное оборудование, котельная установка. Поставщиков выступает российское АО «Уральский турбинный завод».

Генподрядчик «Белэнергострой» завершает устройство фундаментов турбины, котла и вентиляторной градирни. В июле должен начать монтаж оборудования турбины, а также завершение строительных работы по фундаментам. В августе должен начаться монтаж котельной установки и градирни.

Reform.by

