05.07.2019

Указ также предусматривает создание на территории и Оршанского района особого режима налогообложения. Зарегистрированные на территории района предприятия и предприниматели могут перейти на упрощенную систему уплаты налогов и уплачивать только 1% от выручки при реализации товаров и 2% от выручки при реализации услуг.







На территории Оршанского района с начала года заработали 30 новых предприятий."Субъектами Оршанского района стали 116 организаций и индивидуальных предпринимателей. Начали свою деятельность 30 новых предприятий", - заявил председатель райисполкома Игорь Исаченко на внеочередном выездном заседании Витебского облисполкома.В частности, отметил руководитель, запущено производство замороженных овощей и фруктов в филиале "Тепличный" РУП "Витебскэнерго", расширяет производство на приобретенных площадях общество "Марк Формэль".Всего в основной капитал района, отметил Исаченко, за январь-май привлечено Br100 млн инвестиций. Производство продукции промышленности составило 104,4% к аналогичному периоду прошлого года, сельского хозяйства - 104%, проинформировал председатель райисполкома. "В результате принятых мер улучшилось финансовое состояние района. За январь-апрель выручка от реализации продукции увеличилась на 15%, чистая прибыль - в 4,8 раза", - добавил он.В целом из 5 целевых индикаторов комплексного развития Оршанского района, определенных программой развития, выполняются три: выручка на одного работающего, темп роста собственных доходов и задание по росту заработной платы, сообщил Исаченко.Касаясь проблемных вопросов, глава райисполкома отметил недостаточный ход реализации проектов по укомплектованию станочным оборудованием производства Оршанского инструментального завода, запуску кольцераскатного производства для БелАЗа на заводе "ПАК", строительству цеха убоя на Оршанском мясоконсервном комбинате.В январе 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко указом №506 утвердил комплексную программу развития Оршанского района на 2018-2023 годы, согласно которой территория района должна стать одной из наиболее привлекательных в республике для бизнеса и инвесторов.В соответствии с указом, финансовое обеспечение программы превысит Br2,4 млрд. В том числе предусмотрена реализация 5 промышленных подпрограмм стоимостью Br1,7 млрд и 13 социальных подпрограмм с финансированием на Br0,7 млрд. В общем объеме финансирования Br0,94 млрд составят средства бюджета, кредитные ресурсы - Br0,7 млрд, частные инвестиции запланированы в объеме Br0,8 млрд.