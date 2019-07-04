04.07.2019





Белорусско-российское совместное предприятие СП ОАО «Брестгазоаппарат» проведет конкурсы на поставку оборудования ориентировочной стоимостью 2,007 млн евро.К участию в конкурсах приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.По процедуре «открытый двухэтапный запрос предложений» будет определен поставщик линии мойки кранов ориентировочной стоимостью 1,5 млн евро, что включает, помимо оборудования, его монтаж и пуско-наладку, обучение ремонтно-технического и оперативного персонала.Документы для участия в первом этапе конкурса принимаются до 12.00 29 июля 2019 г. Предложения участников процедуры закупки рассматриваются в течение 25 рабочих дней после проведения открытия предложений.Срок поставки линии – 1 февраля – 31 марта 2021 г.Кроме того, по процедуре «открытый одноэтапный запрос предложений» СП ОАО «Брестгазоаппарат» определит поставщиков комплекта оборудования для отопления производственного корпуса участка литья ориентировочной стоимостью 507,2 тыс евро.Документы для участия в этом конкурсе принимаются до 12.00 12 июля 2019 г. Срок поставки оборудования – 1-31 октября 2019 г.СП ОАО «Брестгазоаппарат» выпускает газовые, газоэлектрические, электрические плиты, встраиваемую технику и воздухоочистители торговой марки GEFEST. Около 80% производимой продукции экспортируется за рубеж.