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«Брестгазоаппарат» потратил 2 млн евро на новое оборудование

04.07.2019
Белорусско-российское совместное предприятие СП ОАО «Брестгазоаппарат» проведет конкурсы на поставку оборудования ориентировочной стоимостью 2,007 млн евро.

К участию в конкурсах приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

По процедуре «открытый двухэтапный запрос предложений» будет определен поставщик линии мойки кранов ориентировочной стоимостью 1,5 млн евро, что включает, помимо оборудования, его монтаж и пуско-наладку, обучение ремонтно-технического и оперативного персонала.

Документы для участия в первом этапе конкурса принимаются до 12.00 29 июля 2019 г. Предложения участников процедуры закупки рассматриваются в течение 25 рабочих дней после проведения открытия предложений.

Срок поставки линии – 1 февраля – 31 марта 2021 г.

Кроме того, по процедуре «открытый одноэтапный запрос предложений» СП ОАО «Брестгазоаппарат» определит поставщиков комплекта оборудования для отопления производственного корпуса участка литья ориентировочной стоимостью 507,2 тыс евро.

Документы для участия в этом конкурсе принимаются до 12.00 12 июля 2019 г. Срок поставки оборудования – 1-31 октября 2019 г.

СП ОАО «Брестгазоаппарат» выпускает газовые, газоэлектрические, электрические плиты, встраиваемую технику и воздухоочистители торговой марки GEFEST. Около 80% производимой продукции экспортируется за рубеж.

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