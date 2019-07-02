Минэкономики ожидает в 2019 году $61 млрд ВВП

02.07.2019

Министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что ВВП Беларуси в 2019 году составит $61 млрд. Об этом он заявил на открытии форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь".



"К 2025 году Президент страны поставил амбициозную задачу - достичь валового внутреннего продукта на уровне $100 млрд против $61 млрд за 2019 год (по нашей оценке), то есть вырасти мы должны в 1,7 раза", - сказал Дмитрий Крутой.