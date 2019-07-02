02.07.2019

В строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" вложено уже около $500 млн. Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на открытии форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который проходит в парке.





Программа форума довольно обширная. Ключевой темой пленарного заседания станет участие государств в глобальной инициативе "Пояс и путь". На четырех панельных секциях участники обсудят инновационное развитие и новые технологии, транспортные и логистические системы, перспективы сотрудничества с финансовыми институтами, а также развитие "Великого камня" как умного экогорода. Запланировано подписание двусторонних документов, регистрация новых резидентов парка.













"В проект вложено уже почти $500 млн из всех источников. Это акционеры, инвесторы, бюджеты правительств, кредиты, техническая помощь, - сказал министр. - В парке зарегистрированы 44 резидента, еще 11 добавятся сегодня. Это миллиарды долларов заявленных инвестиций, 354 га освоенной стартовой зоны".Говоря в целом о сотрудничестве Беларуси и Китая, Дмитрий Крутой отметил: за 10 лет товарооборот двух стран увеличился в 2,7 раза, экспорт товаров - в 3 раза, инвестиции Китая в нашу страну - в 60 раз, прямые инвестиции - в 211 раз. Портфель технико-экономической помощи составляет сегодня уже $500 млн и постоянно растет. Таким результатам, по словам министра, способствует высочайший уровень политических отношений и личная дружба лидеров двух стран."Беларусь без раскачки включилась в реализацию мегапроекта Китая "Пояс и путь" и намерена сполна воспользоваться своим выгодным положением. За последние годы здесь уже есть определенные успехи", - отметил руководитель ведомства. Одним из них и является строительство индустриального парка.Второе, на что обратил внимание Дмитрий Крутой, - это работа с финансовыми структурами Китая для обеспечения проектов Шелкового пути. "В январе этого года Беларусь официально стала членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Буквально через две недели вместе с министром финансов в Люксембурге мы будем обсуждать начало реализации новых конкретных проектов".Активному развитию двусторонних взаимоотношений способствуют также двусторонний безвиз, региональное сотрудничество. "У нас заключено более 30 региональных соглашений всеми белорусскими областями и Минском с провинциями и городами Китая. Здесь скрыт колоссальный потенциал нашего будущего развития", - считает Дмитрий Крутой.Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" проходит в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Главная тема форума - "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". Среди участников - представители правительств, руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов.Это первое масштабное мероприятие на территории парка, которое станет продолжением Форума международного сотрудничества "Пояса и пути", состоявшегося в апреле этого года в Пекине.