01.07.2019

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они были повышены.







С 1 июля постановлением Правительства от 28 июня 2019 г. № 431 в Беларуси предусмотрено снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.Согласно документу ставка экспортной пошлины составит:на сырую нефть – $100,3 за 1 т (ранее – $110,4);на прямогонный бензин – $55,1 за 1 т (ранее – $60,7);на товарные бензины – $30 за 1 т (ранее – $33,1);на легкие, средние дистилляты – $30 за 1 т (ранее – $33,1);на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $30 за 1 т (ранее – $33,1).