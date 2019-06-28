28.06.2019

— В частности, к 2030 году планируется построить более 1300 зарядных станций, для которых устанавливается стимулирующий уровень тарифов с его дифференциацией по временным периодам, — отметил Игорь Ляшенко. — Принято решение об установлении с 1 октября 2019 года для бюджетных организаций индивидуального тарифа на электроэнергию для целей отопления и горячего водоснабжения.





Срок запуска первого энергоблока белорусской АЭС подтвердил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. По его словам, по всем технологическим системам первого энергоблока ведутся пусконаладочные работы:— Генподрядчиком планируется включение энергоблока в энергосистему страны в декабре 2019 года. На втором энергоблоке полномасштабно ведутся работы по монтажу технологического оборудования. Его включение в работу планируется в следующем году.С учетом ввода Белорусской АЭС ведется работа по ее интеграции в энергосистему и экономику страны. Приняты на уровне Правительства решения по стимулированию развития в стране электротранспорта, строительства жилья, социальных объектов с использованием электроэнергии на отопление и подогрев воды.