БМЗ соберет молодых металлургов на научно-техническую конференцию «Металл-2019»

27.06.2019

Белорусский металлургический завод 4-5 июля проведет Международную научно-техническую конференцию «Металл-2019». Она соберет более 150 студентов и молодых сотрудников, в том числе, представителей 13 зарубежных компаний. В списке участников — работники холдинга «БМК», студенты белорусских технологических вузов, специалисты металлургических предприятий России, Украины и Молдовы.



Традиционно работа конференции будет проходить в 12 секциях, охватывающих все направления деятельности любого промышленного предприятия. Студенты и молодые металлурги смогут представить свои доклады как по производственной тематике, так и по информационным технологиям, энергосбережению, экономике, охране труда, управлению персоналом и др. Их новизну и практическую значимость оценит компетентное жюри, которое и выберет победителей в каждой из секций.



Стоит отметить, что участников «Металл-2019» ждет и насыщенная культурная программа. Они смогут ознакомиться с деятельностью Белорусского металлургического завода, посетят с обзорной экскурсией Гомель, проведут турнир по пейнтболу. В рамках форума предусмотрено также проведение круглого стола на тему «Система работы с молодежью на предприятии».



Конференция «Металл» является ежегодным мероприятием, которое БМЗ проводит для молодых сотрудников отрасли.