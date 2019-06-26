26.06.2019

Поставки белорусских нефтепродуктов в Украину осуществляет дочернее предприятие спецэкспортера нефтепродуктов белорусских предприятий – ООО «БНК-Украина».





Доля белорусского бензина на рынке Украины составила в январе-мае 2019 г 33%, дизельного топлива - 32%, свидетельствуют данные «Консалтинговой группы А-95» (Украина).По информации компании, в январе-мае 2019 г ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская область) отгрузили в Украину 844 тыс т дизельного топлива и 126 тыс т бензина.Как сообщалось, Беларусь в 2018 г снизила поставки нефтепродуктов в Украину на 12% по сравнению с 2017 г до 3,155 млн т. В денежном выражении экспорт увеличился на 15% до 2,092 млрд долл.