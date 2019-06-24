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Беларусь может договориться о свободной торговле с Великобританией

24.06.2019
Государственный Министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери рассказал о переговорах с Беларусью о подписаним соглашения о свободной торговле.

"Сейчас переговоры о Торговом диалоге ведутся с огромным числом стран. Возможность подписания соглашения о свободной торговле обсуждается с США, Австралией, Новой Зеландией, Бразилией, государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, предстоит многое сделать, и в число стран, с которыми мы ведем такие переговоры, входит и Беларусь", - сказал Джордж Холлингбери в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Говоря о том, что Великобритания может предложить Беларуси в Торговом диалоге (аналог межправкомиссии. - Прим. БЕЛТА), он пояснил, что британская сторона готова в том числе предоставить консультационную помощь и сотрудничать в сфере IT. "Со своей стороны можем предоставлять консультации, рекомендации, мы уже прошли немалый путь в плане развития структур независимой торговли. Можем оказать содействие в дальнейшем развитии Парка высоких технологий, экспертных знаний в области IT, где, впрочем, Беларусь уже достигла больших успехов", - добавил государственный министр по торговой политике.

Джордж Холлингбери также рассказал, что Великобритания однозначно готова поддерживать Беларусь при ее вступлении во Всемирную торговую организацию. "Мы всегда поддерживали процессы создания торговли, основанные на четко определенных правилах, и готовы в дальнейшем поддерживать, - подчеркнул он. - Нужно пройти через целый ряд испытаний, тестов, чтобы выполнить необходимые требования, но мы готовы оказывать поддержку. Кто хочет присоединиться к ВТО - тот может это сделать".

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