24.06.2019

Государственный Министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери рассказал о переговорах с Беларусью о подписаним соглашения о свободной торговле.





Джордж Холлингбери также рассказал, что Великобритания однозначно готова поддерживать Беларусь при ее вступлении во Всемирную торговую организацию. "Мы всегда поддерживали процессы создания торговли, основанные на четко определенных правилах, и готовы в дальнейшем поддерживать, - подчеркнул он. - Нужно пройти через целый ряд испытаний, тестов, чтобы выполнить необходимые требования, но мы готовы оказывать поддержку. Кто хочет присоединиться к ВТО - тот может это сделать".





"Сейчас переговоры о Торговом диалоге ведутся с огромным числом стран. Возможность подписания соглашения о свободной торговле обсуждается с США, Австралией, Новой Зеландией, Бразилией, государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, предстоит многое сделать, и в число стран, с которыми мы ведем такие переговоры, входит и Беларусь", - сказал Джордж Холлингбери в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".Говоря о том, что Великобритания может предложить Беларуси в Торговом диалоге (аналог межправкомиссии. - Прим. БЕЛТА), он пояснил, что британская сторона готова в том числе предоставить консультационную помощь и сотрудничать в сфере IT. "Со своей стороны можем предоставлять консультации, рекомендации, мы уже прошли немалый путь в плане развития структур независимой торговли. Можем оказать содействие в дальнейшем развитии Парка высоких технологий, экспертных знаний в области IT, где, впрочем, Беларусь уже достигла больших успехов", - добавил государственный министр по торговой политике.