МТС и А1 повышают цены с 1 июля

21.06.2019

Два белорусских оператора мобильной связи с 1 июля повышают стоимость звонков. Оба примерно на 4,3 процента.



МТС вчера заявил о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года. Изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг.



Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 также 20 июня проинформировал своих абонентов об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам мобильной связи для физических и юридических лиц с 1 июля 2019 года. При этом увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.

