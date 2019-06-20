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В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли грязную нефть

20.06.2019
Вечером 19 июня на белорусско-польском участке нефтепровода «Дружба» было зафиксировано превышение хлорорганических соединений в российской нефти.

Превышение норм по хлорорганике было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает в Польшу, сообщает РБК. Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня. Решение было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня.

В компании «Транснефть» уточнили, «со слов белорусских коллег», что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Брестской области.

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