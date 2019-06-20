20.06.2019

В настоящее время на территории Беларуси в трубопроводах находится около 630 тыс. т некондиционной нефти.







На территории Беларуси по всем участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим"."На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб транзитной нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов, - отметили в концерне. - Вместе с тем белорусская сторона в открытом режиме работает с российской и польской сторонами по выяснению причин точечной регистрации загрязнения нефти польским оператором PERN".По информации пресс-службы, ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается. "Концерн и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе анализов, а не домыслов и придерживаться принципа достоверности информации", - подчеркнули в "Белнефтехиме".В строгом соответствии с принятой сторонами дорожной картой ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 20 июня разделительный снаряд прошел 223 км от Кобрина. Завершить очищение третьей, последней, нитки нефтепровода от границы до ЛПДС Мозырь, планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи.