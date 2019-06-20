В Беларуси ни один из анализов транзитной нефти не зафиксировал превышения содержания органических хлоридов
20.06.2019
На территории Беларуси по всем участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим".
"На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб транзитной нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов, - отметили в концерне. - Вместе с тем белорусская сторона в открытом режиме работает с российской и польской сторонами по выяснению причин точечной регистрации загрязнения нефти польским оператором PERN".
По информации пресс-службы, ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается. "Концерн и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе анализов, а не домыслов и придерживаться принципа достоверности информации", - подчеркнули в "Белнефтехиме".
В строгом соответствии с принятой сторонами дорожной картой ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 20 июня разделительный снаряд прошел 223 км от Кобрина. Завершить очищение третьей, последней, нитки нефтепровода от границы до ЛПДС Мозырь, планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи.
"На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб транзитной нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов, - отметили в концерне. - Вместе с тем белорусская сторона в открытом режиме работает с российской и польской сторонами по выяснению причин точечной регистрации загрязнения нефти польским оператором PERN".
По информации пресс-службы, ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается. "Концерн и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе анализов, а не домыслов и придерживаться принципа достоверности информации", - подчеркнули в "Белнефтехиме".
В строгом соответствии с принятой сторонами дорожной картой ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 20 июня разделительный снаряд прошел 223 км от Кобрина. Завершить очищение третьей, последней, нитки нефтепровода от границы до ЛПДС Мозырь, планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи.
В настоящее время на территории Беларуси в трубопроводах находится около 630 тыс. т некондиционной нефти.
Последние новости рубрики
-
20.06.2019В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли грязную нефть
-
20.06.2019В Беларуси ни один из анализов транзитной нефти не зафиксировал превышения содержания органических хлоридов
-
20.06.2019Предприятия Минска в основном в долгах
-
20.06.2019В Беларуси на 6 месяцев вводится лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС
-
17.06.2019Австрийские компании готовы вложить до $500 млн в новые проекты в Беларуси
-
17.06.2019Польский производитель мебели может реализовать проект в СЭЗ «Гродноинвест»
-
17.06.2019«Полимир» намерен построить новую установку за $500 млн
-
17.06.2019«СветлогорскХимволокно» потратит Br6 млн на новую линию
-
14.06.2019Запуск в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте отложен
-
13.06.2019Правительство подсчитало, на сколько хватит нефти и соли
-
13.06.2019Выход Литвы, Латвии и Эстонии из единой энергосистемы с Россией и Беларусью обсудят сегодня
-
11.06.2019В мае инфляция в Беларуси составила 0,3%
-
11.06.2019Беларусь требует от «Роснефти» 155 млн долларов компенсации за грязную нефть
-
31.05.2019С 1 июня Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
-
31.05.2019В Барановичах выпустят новые компрессоры для холодильников
Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006