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В Беларуси ни один из анализов транзитной нефти не зафиксировал превышения содержания органических хлоридов

20.06.2019
На территории Беларуси по всем участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим".

"На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб транзитной нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов, - отметили в концерне. - Вместе с тем белорусская сторона в открытом режиме работает с российской и польской сторонами по выяснению причин точечной регистрации загрязнения нефти польским оператором PERN".

По информации пресс-службы, ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается. "Концерн и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе анализов, а не домыслов и придерживаться принципа достоверности информации", - подчеркнули в "Белнефтехиме".

В строгом соответствии с принятой сторонами дорожной картой ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 20 июня разделительный снаряд прошел 223 км от Кобрина. Завершить очищение третьей, последней, нитки нефтепровода от границы до ЛПДС Мозырь, планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи.

В настоящее время на территории Беларуси в трубопроводах находится около 630 тыс. т некондиционной нефти.

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