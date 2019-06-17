17.06.2019





Возможность реализации в Беларуси новых совместных проектов на $500 млн обсуждали австрийские компании Lenzing AG, Telekom Austria AG, Kronospan и Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH. Об этом шла речь 14 июня на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) Александра Шумилина с Послом Австрийской Республики Алоизией Вергеттер, сообщает пресс-служба ГКНТ.«В частности, речь идет о создании производства вискозного штапельного волокна с участием Lenzing AG, по развитию 4G/LTE сетей и современных цифровых сервисов с участием Telekom Austria AG, по созданию нового предприятия в сфере деревообработки на территории СЭЗ «Витебск» с участием Kronospan, по выпуску пластиковой тары с Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH. Суммарный инвестиционный потенциал таких проектов составляет более $500 млн», - говорится в сообщении.На встрече Шумилина и Вергеттер говорилось о том, что Беларусь и Австрия планируют подписать во второй половине 2019 г двухстороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве.«Заключение соглашения позволит нам создать совместную комиссию в области науки и технологий и проводить конкурсы совместных фундаментальных и прикладных проектов по тем направлениям, которые представляют наибольший интерес, в том числе, с точки зрения коммерциализации результатов исследований и создания высокотехнологичных производств», - отметил Шумилин.Австрия входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Беларуси, участвуя в проектах модернизации белорусских предприятий в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры, нефтехимии, машиностроения, дерево- и металлообработки, пищевой промышленности, строительства, охраны окружающей среды. В настоящее время в Беларуси с участием австрийских компаний завершается реализация ряда крупных инвестиционных проектов на общую сумму около $400 млн.