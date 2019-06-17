17.06.2019

Представители мебельной компании- Prawda ознакомились с преференциями для реализации проекта на территории СЭЗ «Гродноинвест».





Также они встретились с региональными представителями IKEA - резидентами СЭЗ «Гродноинвест» и ознакомились с логистическим потенциалом региона, сообщила пресс-служба СЭЗ «Гродноинвест».

Ранее, 4 июня, по инициативе администрации СЭЗ «Гродноинвест» состоялось совещание по вопросам реализации проекта по созданию мультимодального центра логистики в Гродно. В настоящий момент разрабатывается концепция развития участка №5 СЭЗ «Гродноинвест» на границе с Польшей, прорабатываются технические условия для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере логистики.В 2018 г в Гродненском и Свислочском районах в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» были зарегистрированы 7 логистических компаний с капиталом из Польши, Китая, Беларуси и России.