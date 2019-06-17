17.06.2019





Строительство новой этилен-пропиленовой установки ЭП-200 с капитальными затратами более $500 млн планирует ОАО «Полимир». Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» - директор ОАО «Полимир» Олег Жебин журналу «Вестник Белнефтехима».«Этилен-пропиленовая установка позволит сохранить технологические пределы завода и тем самым гарантирует выпуск востребованной на рынке продукции: полиэтилена высокого давления, акрилонитрила, акрилового волокна, продуктов пиролиза и продуктов органического синтеза», - отметил Жебин.По словам директора, реализация данного проекта, сейчас находящегося в стадии обсуждения, предполагает рост выхода целевых продуктов из углеводородного сырья в суммарном объеме 300 тыс т в год, в том числе, 200 тыс т этилена и 100 тыс т пропилена.В результате проекта предусматривается рост выпуска основной продукции - полиэтилена высокого давления - примерно на 40%, ожидаемый прирост выручки от реализации товарной продукции – более 130 млн долл.ОАО «Полимир», входящее в ОАО «Нафтан», производит полиэтилен высокого давления, акриловые волокна, продукты органического синтеза, товары малотоннажной химии и народного потребления. Продукция экспортируется более чем в 40 стран.