17.06.2019

ОАО «СветлогорскХимволокно» за счет собственных средств закупит оборудование для производства тканей.





Это будет линия для производства полипропиленовых рукавных и плоских тканей для контейнеров типа Биг-Бег. Ее стоимость составит Br6,61 млн. сообщается на официальном сайте госзакупок.

Заявки на участие в процедуре закупки принимаются до 10 часов 9 июля 2019 года. Срок выполнения заказа – третий квартал 2020 года.