Правительство подсчитало, на сколько хватит нефти и соли
13.06.2019
Запасов нефти в Беларуси хватит на 30-32 года, калийных солей - на 150 лет, рассказал в интервью БЕЛТА начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб.
"Сегодня у нас 83 месторождения нефти, в разработке находятся 60. При нынешнем объеме добычи разведанных и подтвержденных запасов нашей собственной нефти хватит на 30-32 года. Но "Белоруснефть" на этом не останавливается, разведывает новые площади и увеличивает запасы. НПЦ по геологии тоже проводит поисковые работы по госпрограмме. Мы выявляем объекты, затем они переходят на доизучение "Белоруснефти", и если запасы подтверждаются, скважина направляется на эксплуатацию, - сказал Василий Колб. - Стоит задача обеспечить ежегодный прирост нефти не меньше объемов добычи. В прошлом году мы этого добились и вышли в ноль, т.е. объем добычи стал равен приросту".
Он также рассказал о перспективах добычи в Беларуси сланцевой нефти и сланцевого газа. "Что касается сланцевого газа, между Минприроды и белорусской организацией был заключен концессионный договор на проведение геологического изучения территории. Было определено порядка восьми перспективных объектов на территории Брестской, Могилевской, Минской и Гомельской областей. Изучались объекты, проводились анализ и оценка, сравнение с европейским сланцевым газом. Вместе с тем экономика данного сырья в настоящее время не очень выгодная, поэтому на сегодня данный проект остановлен, - отметил начальник главного управления. - Тема сланцевого газа не снимается с повестки дня, но она в Беларуси не настолько изучена и проработана, как в ряде европейских стран. В лаборатории Института природопользования НАН ученые занимаются исследованиями в этой области. Эту тему изучает и БелНИПИнефть".
Что касается калийных солей, это направление активно развивается в Беларуси. "Беларуськалий" сейчас разрабатывает Старобинское месторождение калийных солей. Реализуется инвестпроект по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской области. В соответствии с инвестиционным договором с ИООО "Славкалий" сегодня строится ГОК на базе Нежинского, Смоловского и Любанского участков калийных солей. "То есть в ближайшей перспективе мы уже будем иметь три горно-обогатительных комбината. Разведанные и подтвержденные запасы калийных солей на сегодня составляют более 7,5 млрд т. В год добывается в среднем 50 млн т. При таких объемах добычи запасов хватит примерно на 150 лет. Но у нас есть ряд месторождений и перспективных площадей, которые богаты на калийные соли, например, месторождение Октябрьское и Копаткевичская площадь в Гомельской области. Нужно только провести детальную разведку. Так что у нас большие перспективы развития в этом направлении", - уверен представитель Минприроды.
"Сегодня у нас 83 месторождения нефти, в разработке находятся 60. При нынешнем объеме добычи разведанных и подтвержденных запасов нашей собственной нефти хватит на 30-32 года. Но "Белоруснефть" на этом не останавливается, разведывает новые площади и увеличивает запасы. НПЦ по геологии тоже проводит поисковые работы по госпрограмме. Мы выявляем объекты, затем они переходят на доизучение "Белоруснефти", и если запасы подтверждаются, скважина направляется на эксплуатацию, - сказал Василий Колб. - Стоит задача обеспечить ежегодный прирост нефти не меньше объемов добычи. В прошлом году мы этого добились и вышли в ноль, т.е. объем добычи стал равен приросту".
Он также рассказал о перспективах добычи в Беларуси сланцевой нефти и сланцевого газа. "Что касается сланцевого газа, между Минприроды и белорусской организацией был заключен концессионный договор на проведение геологического изучения территории. Было определено порядка восьми перспективных объектов на территории Брестской, Могилевской, Минской и Гомельской областей. Изучались объекты, проводились анализ и оценка, сравнение с европейским сланцевым газом. Вместе с тем экономика данного сырья в настоящее время не очень выгодная, поэтому на сегодня данный проект остановлен, - отметил начальник главного управления. - Тема сланцевого газа не снимается с повестки дня, но она в Беларуси не настолько изучена и проработана, как в ряде европейских стран. В лаборатории Института природопользования НАН ученые занимаются исследованиями в этой области. Эту тему изучает и БелНИПИнефть".
Что касается калийных солей, это направление активно развивается в Беларуси. "Беларуськалий" сейчас разрабатывает Старобинское месторождение калийных солей. Реализуется инвестпроект по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской области. В соответствии с инвестиционным договором с ИООО "Славкалий" сегодня строится ГОК на базе Нежинского, Смоловского и Любанского участков калийных солей. "То есть в ближайшей перспективе мы уже будем иметь три горно-обогатительных комбината. Разведанные и подтвержденные запасы калийных солей на сегодня составляют более 7,5 млрд т. В год добывается в среднем 50 млн т. При таких объемах добычи запасов хватит примерно на 150 лет. Но у нас есть ряд месторождений и перспективных площадей, которые богаты на калийные соли, например, месторождение Октябрьское и Копаткевичская площадь в Гомельской области. Нужно только провести детальную разведку. Так что у нас большие перспективы развития в этом направлении", - уверен представитель Минприроды.
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