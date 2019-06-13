Выход Литвы, Латвии и Эстонии из единой энергосистемы с Россией и Беларусью обсудят сегодня

13.06.2019

Вопрос выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единой из энергосистемы с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ) и синхронизации энергосистем Балтийских государств с европейской будет обсуждаться сегодня на встрече замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича и министром энергетики России Александром Новаком, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.



«Комиссия полностью поддерживает проект и хочет, чтобы процесс прошел упорядоченно, без рисков для Балтийских государств, России, включая Калининград, а также Беларуси», – заявил Шефчович.



Энергокольцо БРЭЛЛ – синхронный режим работы энергетических систем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, сложившийся в 2001 году. БРЭЛЛ предполагает обмен электроэнергией и поддержку участников резервами в случае аварий. В 2017 году Балтийские государства приняли решение выйти из БРЭЛЛ до 2025 года. В 2018 году Литва, Латвия и Эстония подписали соглашение с ЕС о синхронизации своих сетей с континентальными европейскими сетями.