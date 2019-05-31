31.05.2019

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они также были повышены.





Постановлением Правительства от 30 мая 2019 г. № 342 в Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.Согласно документу ставка экспортной пошлины составит:- на сырую нефть – $110,4 за 1 т (ранее – $104,6);- на прямогонный бензин – $60,7 за 1 т (ранее – $57,5);- на товарные бензины – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3);- на легкие, средние дистилляты – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3);- на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3).Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.