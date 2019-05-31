31.05.2019

На Барановичском станкостроительном заводе (филиал ЗАО "Атлант") в 2021 году будут выпущены высокоэффективные компрессоры серий СН и СНР для бытовых холодильников и морозильников.





Об этом проинформировал премьер-министра Сергея Румаса во время посещения предприятия генеральный директор ЗАО "Атлант" Виктор Шумило.

Также Сергей Румас ознакомился с ходом реализации проекта по внедрению высокопроизводительного технологического процесса производства отливок повышенной прочности из высокопрочного и серого чугуна. Реализация проекта, как ожидается, позволит увеличить производственные мощности литейного цеха более чем на 40%.





"Сделав бизнес-план и получив дополнительную информацию, мы вышли с предложением на Министерство промышленности и наблюдательный совет дать отсрочку для принятия окончательного решения и до 30 августа дать нам возможность подготовить новое видение бизнес-плана, которое, в частности, предполагает разделение этого проекта на три этапа, – сказал Виктор Шумило. – Первый – сделать высокоэффективный компрессор. Второй – развитие дополнительных мощностей в части производства деталей и комплектующих. И третий этап – сделать компрессор с регулируемой частотой".По словам гендиректора ЗАО, этапность позволит предприятию в том числе существенно сократить стоимость на первом этапе реализации проекта. Новые компрессоры будут произведены в первом квартале 2021 года, подчеркнул он.Руководитель правительства поинтересовался, почему так затянулась реализация проекта: "Вы говорили, что она начнется в 2018 году". Виктор Шумило объяснил это сложностью самого проекта, а также экономическим положением предприятия, которое "не позволяет взять сразу BYN 30 млн" на реализацию проекта.По словам министра промышленности Павла Утюпина, с учетом предложений предприятия на первом этапе можно говорить о производстве примерно 300 тыс. высокоэффективных компрессоров в год с увеличением мощности на втором этапе. Изначально бизнес-планом предусматривалось создание мощностей под производство 610 тыс. штук компрессоров в год.