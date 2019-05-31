В Беларуси определены пять площадок для строительства ветропарков
31.05.2019
Пять площадок для размещения ветропарков определено в Беларуси, одна из них выставляется на электронные биржевые торги, сообщила начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды Наталья Алейникова на заседании круглого стола "Перспективы развития ветроэнергетики в Беларуси", которое прошло на базе Белорусской универсальной товарной биржи, передает БЕЛТА.
"Основной целью проектов является привлечение прямых инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. Развитие этого направления важно для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферный воздух", - отметила Наталья Алейникова.
Торги по продаже прединвестиционного актива для строительства семи ветроэнергетических установок вблизи деревни Велешковичи (Лиозненский район Витебской области) пройдут 11 июля. Суммарная мощность ветропарка составит 25 МВт, годовое производство - более 72 ГВт·ч электроэнергии. Такие торги на электронной торговой площадке "БУТБ-Имущество" пройдут впервые.
Чтобы принять участие в торгах, потенциальному инвестору нужно пройти предквалификационный отбор и получить соответствующее уведомление о его прохождении. Срок проведения предквалификации - с 30 мая по 5 июня, подведение итогов - c 6 по 7 июня. После получения уведомления о прохождении предквалификации участникам необходимо будет пройти аккредитацию на ЭТП "БУТБ-Имущество" и подать заявление для участия в электронных торгах. Последний срок приема заявлений для участия в электронных торгах - 5 июля.
По прогнозам, к 2035 году энергией ветра будет вырабатываться до 9% всей электроэнергии, производимой в Беларуси.
"Основной целью проектов является привлечение прямых инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. Развитие этого направления важно для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферный воздух", - отметила Наталья Алейникова.
Торги по продаже прединвестиционного актива для строительства семи ветроэнергетических установок вблизи деревни Велешковичи (Лиозненский район Витебской области) пройдут 11 июля. Суммарная мощность ветропарка составит 25 МВт, годовое производство - более 72 ГВт·ч электроэнергии. Такие торги на электронной торговой площадке "БУТБ-Имущество" пройдут впервые.
Чтобы принять участие в торгах, потенциальному инвестору нужно пройти предквалификационный отбор и получить соответствующее уведомление о его прохождении. Срок проведения предквалификации - с 30 мая по 5 июня, подведение итогов - c 6 по 7 июня. После получения уведомления о прохождении предквалификации участникам необходимо будет пройти аккредитацию на ЭТП "БУТБ-Имущество" и подать заявление для участия в электронных торгах. Последний срок приема заявлений для участия в электронных торгах - 5 июля.
По прогнозам, к 2035 году энергией ветра будет вырабатываться до 9% всей электроэнергии, производимой в Беларуси.
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