29.05.2019

Предприятие годовой мощностью по переработке 150 тыс т отходов располагается на полигоне «Тростенецкий» (Минский район) на площадке размером 2,3 га. На заводе - два цеха: органики и сортировки. На предприятии будет установлено оборудование немецких и российских производителей.





Мусоросортировочный завод стоимостью около Br12 млн планируется ввести до конца года. Об этом сообщил агентству ПраймПресс генеральный директор ОДО «Экология города» Виталий Бровко.В стоимость проекта входят строительные и монтажные работы и стоимость оборудования. Генеральный подрядчик строительства – ОАО «Минскпромстрой».