29.05.2019

Он также сообщил, что на предприятии не уверены в восстановлении полной загрузки в течение июня. "Сегодня необходимо наверстывать упущенное в апреле-мае. Про июньские объемы поставок мы тоже говорим с осторожностью", - отметил Евтушик.









ОАО "Нафтан" продолжает испытывать дефицит нефти."Нефть поступает (на "Нафтан" ) по трубопроводу Сургут-Полоцк. Она надлежащего качества… Вопрос – в тоннаже. Сырья не хватает. Одни установки недогружены, другие переведены в режим циркуляции", - сообщил заместитель гендиректора "Нафтана" Сергей Евтушик.Евтушик подчеркнул, что следствием разбалансированности процессов на "Нафтане" является пропорциональное снижение загрузки смежных нефтехимических предприятий. "Вся нефтехимия страны так или иначе завязана на сырьевых поставках из Новополоцка. Они заблаговременно обсуждаются, согласовываются, определяются в объемах, закладываются в бизнес-планы и – как источник корпоративного дохода – в социальную политику трудовых коллективов. А тут эффект домино. Мы не выполняем контрактные обязательства перед своими партнерами, те – перед покупателями их продукции", - сказал замгендиректора.