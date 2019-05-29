«Нафтан» страдает от нехватки сырья
29.05.2019
ОАО "Нафтан" продолжает испытывать дефицит нефти.
"Нефть поступает (на "Нафтан" ) по трубопроводу Сургут-Полоцк. Она надлежащего качества… Вопрос – в тоннаже. Сырья не хватает. Одни установки недогружены, другие переведены в режим циркуляции", - сообщил заместитель гендиректора "Нафтана" Сергей Евтушик.
Евтушик подчеркнул, что следствием разбалансированности процессов на "Нафтане" является пропорциональное снижение загрузки смежных нефтехимических предприятий. "Вся нефтехимия страны так или иначе завязана на сырьевых поставках из Новополоцка. Они заблаговременно обсуждаются, согласовываются, определяются в объемах, закладываются в бизнес-планы и – как источник корпоративного дохода – в социальную политику трудовых коллективов. А тут эффект домино. Мы не выполняем контрактные обязательства перед своими партнерами, те – перед покупателями их продукции", - сказал замгендиректора.
"Нефть поступает (на "Нафтан" ) по трубопроводу Сургут-Полоцк. Она надлежащего качества… Вопрос – в тоннаже. Сырья не хватает. Одни установки недогружены, другие переведены в режим циркуляции", - сообщил заместитель гендиректора "Нафтана" Сергей Евтушик.
Евтушик подчеркнул, что следствием разбалансированности процессов на "Нафтане" является пропорциональное снижение загрузки смежных нефтехимических предприятий. "Вся нефтехимия страны так или иначе завязана на сырьевых поставках из Новополоцка. Они заблаговременно обсуждаются, согласовываются, определяются в объемах, закладываются в бизнес-планы и – как источник корпоративного дохода – в социальную политику трудовых коллективов. А тут эффект домино. Мы не выполняем контрактные обязательства перед своими партнерами, те – перед покупателями их продукции", - сказал замгендиректора.
Он также сообщил, что на предприятии не уверены в восстановлении полной загрузки в течение июня. "Сегодня необходимо наверстывать упущенное в апреле-мае. Про июньские объемы поставок мы тоже говорим с осторожностью", - отметил Евтушик.
Последние новости рубрики
-
29.05.2019«Нафтан» страдает от нехватки сырья
-
28.05.2019349 промпредприятий в Беларуси работают с убытками
-
27.05.2019Начата реверсная транспортировка российской загрязненной нефти с территории Беларуси
-
24.05.2019У БМЗ будет новый директор
-
24.05.2019Беларусь и Польша обсудят сбор и переработку мусора
-
23.05.2019В Москве сделали и показали белорусско-российский лифт
-
22.05.2019Украина ввела антидемпинговые пошлины на белорусский цемент
-
22.05.2019«Белнефтехим» снял ограничения по экспорту нефтепродуктов
-
21.05.2019«Беларуськалий» приступает к строительству Дарасинского рудника
-
21.05.2019Беларусь согласовала с РФ дорожную карту по поставкам нефти
-
20.05.2019В Беларуси появились обновленные банкноты Br5 и Br10
-
20.05.2019Беларуськалий увеличил мощность Краснослободского рудника на 33,3% до 8 млн т
-
17.05.2019В Осиповичах открылось производство экструдированного пенополистрола
-
16.05.2019Новый резидент СЭЗ «Минск» займется антикоррозийной обработкой труб
-
16.05.2019Беларусь поставляет в Россию оружия на 400 млн долларов
Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006