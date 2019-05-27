27.05.2019

Белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в тесном контакте с российской АО «Транснефть – Дружба» (Брянск) работает над выполнением этапов дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества. Разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории, сообщила пресс-служба "Белнефтехим".

С 24 мая 2019 г. по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27.05.2019 с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти.

Транспортировка чистой нефти в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки.

ОАО «Мозырский НПЗ» обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. Введется строгий контроль качества на каждой стадии выпускаемой товарной продукции, а также жесткий контроль входного нефтяного сырья.

ОАО «Нафтан» работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут – Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.