В Москве сделали и показали белорусско-российский лифт
23.05.2019
Инновационный лифт совместного производства белорусского ОАО "Могилевлифтмаш" и российского АО "Воздухотехника" презентовали сегодня в Москве.
Новинка стала результатом меморандума, подписанного год назад между двумя предприятиями. "Могилевлифтмаш" давно присутствует на российском рынке, занимая здесь одну из лидирующих позиций в отрасли.
На презентации посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что данный проект является новым этапом взаимодействия в области промышленной кооперации с последующей локализацией производства лифтов "Могилевлифтмаша" на площадке "Воздухотехники". "Серийный выпуск по подтверждениям производства промышленной продукции на территории России позволит максимально удовлетворить потребности застройщиков на конкурентной основе, включая программу реновации жилого фонда Москвы", - приводит БЕЛТА слова дипломата.
По словам посла, стороны уже завершили организационный этап, создали СП. Сейчас уже изготовлен первый образец продукции, к 1 августа должна завершиться процедура ее сертификации. Белорусская сторона предоставила своим московским партнерам конструкторские разработки, поставляет механику, электронику, силовую часть, другие комплектующие. Новинка отличается плавностью механизма входа и закрытия дверей, в ней применены антивандальные элементы.
СП будет выпускать линейку лифтов грузоподъемность от 400 кг до 2,5 т. У предприятия уже есть заказ на изготовление первой партии в 30 единиц продукции. В текущем году на московской площадке планируется выпустить 500 лифтов, в следующем - около тысячи. Планируемый объем производства - до 10 тыс. единиц в год.
Ежегодно в России устанавливается около 40 тыс. лифтов. Причем в последнее время эта цифра возросла на 15%. Практически 90% составляют лифты белорусского и российского производства. К 2020 году в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза в России должно быть полностью заменено устаревшее лифтовое оборудование. На 1 апреля в жилых домах в городах России более 110 тыс. лифтов отработали свой нормативный срок службы - это четверть всего лифтового парка.
Новинка стала результатом меморандума, подписанного год назад между двумя предприятиями. "Могилевлифтмаш" давно присутствует на российском рынке, занимая здесь одну из лидирующих позиций в отрасли.
На презентации посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что данный проект является новым этапом взаимодействия в области промышленной кооперации с последующей локализацией производства лифтов "Могилевлифтмаша" на площадке "Воздухотехники". "Серийный выпуск по подтверждениям производства промышленной продукции на территории России позволит максимально удовлетворить потребности застройщиков на конкурентной основе, включая программу реновации жилого фонда Москвы", - приводит БЕЛТА слова дипломата.
По словам посла, стороны уже завершили организационный этап, создали СП. Сейчас уже изготовлен первый образец продукции, к 1 августа должна завершиться процедура ее сертификации. Белорусская сторона предоставила своим московским партнерам конструкторские разработки, поставляет механику, электронику, силовую часть, другие комплектующие. Новинка отличается плавностью механизма входа и закрытия дверей, в ней применены антивандальные элементы.
СП будет выпускать линейку лифтов грузоподъемность от 400 кг до 2,5 т. У предприятия уже есть заказ на изготовление первой партии в 30 единиц продукции. В текущем году на московской площадке планируется выпустить 500 лифтов, в следующем - около тысячи. Планируемый объем производства - до 10 тыс. единиц в год.
Ежегодно в России устанавливается около 40 тыс. лифтов. Причем в последнее время эта цифра возросла на 15%. Практически 90% составляют лифты белорусского и российского производства. К 2020 году в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза в России должно быть полностью заменено устаревшее лифтовое оборудование. На 1 апреля в жилых домах в городах России более 110 тыс. лифтов отработали свой нормативный срок службы - это четверть всего лифтового парка.
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