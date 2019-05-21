Беларусь согласовала с РФ дорожную карту по поставкам нефти
21.05.2019
Между белорусской и российской сторонами нет несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, комментируя итоги прошедших вчера в Москве переговоров по нефтяной тематике.
"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", - приводит БЕЛТА слова Рыбакова.
Переговоры проходили в российской компании "Транснефть" с участием заместителя министра энергетики России Павла Сорокина. "Основные вопросы, которые обсуждались, - это дорожная карта, которую мы анонсировали 19 мая, по замещению некачественной нефти качественной как на транзитных направлениях, так и в полном объеме для потребностей Беларуси, - пояснил Андрей Рыбаков. - Базовый технический вариант дорожной карты не претерпел никаких изменений. Обсуждение велось по нюансам. В такой нештатной ситуации какие-то новые вопросы всегда будут возникать, они требуют постоянного контроля и внимания со стороны как государственных органов, так и субъектов хозяйствования".
По словам председателя "Белнефтехима", сегодня стороны еще раз сверили позиции, проговорили еще раз дорожную карту. "Белорусская сторона с 19 мая ее уже реализовывает, - заметил он. - Первым этапом идут документарные вещи: всю эту неделю мы должны обеспечить поддержку реализации этой карты юридическими документами, договорными отношениями. Над этим сейчас наши специалисты работают, я думаю, что мы уложимся в сроки. Нет сомнений, что на данном этапе ничего нерешаемого нет. Поэтому, можно сказать, что та дорожная карта, которая была определена вице-премьерами Беларуси и России Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком, начала реализовываться".
Касаясь ситуации с поставками сырья на "Нафтан", который пока загружен лишь наполовину, Андрей Рыбаков подчеркнул: "В этой дорожной карте есть четкое понимание, как в последующем обеспечить загрузку "Нафтана", которая была определена помесячно годовым бизнес-планом. Понимание есть, рассчитываем на скорейшее возобновление его штатной загрузки".
Говоря о возобновлении транзита российской нефти в направлении Европы, председатель "Белнефтехима" отметил, что решение этого вопроса зависит не только и не столько от Беларуси. "Мы со своей стороны все технические возможности готовы задействовать и видим, как это делать. Дальше уже речь идет о сопредельных государствах и их возможностях. Ожидаем, когда начнутся соответствующие мероприятия по возобновлению транзитного потока", - сказал Андрей Рыбаков.
"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", - приводит БЕЛТА слова Рыбакова.
Переговоры проходили в российской компании "Транснефть" с участием заместителя министра энергетики России Павла Сорокина. "Основные вопросы, которые обсуждались, - это дорожная карта, которую мы анонсировали 19 мая, по замещению некачественной нефти качественной как на транзитных направлениях, так и в полном объеме для потребностей Беларуси, - пояснил Андрей Рыбаков. - Базовый технический вариант дорожной карты не претерпел никаких изменений. Обсуждение велось по нюансам. В такой нештатной ситуации какие-то новые вопросы всегда будут возникать, они требуют постоянного контроля и внимания со стороны как государственных органов, так и субъектов хозяйствования".
По словам председателя "Белнефтехима", сегодня стороны еще раз сверили позиции, проговорили еще раз дорожную карту. "Белорусская сторона с 19 мая ее уже реализовывает, - заметил он. - Первым этапом идут документарные вещи: всю эту неделю мы должны обеспечить поддержку реализации этой карты юридическими документами, договорными отношениями. Над этим сейчас наши специалисты работают, я думаю, что мы уложимся в сроки. Нет сомнений, что на данном этапе ничего нерешаемого нет. Поэтому, можно сказать, что та дорожная карта, которая была определена вице-премьерами Беларуси и России Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком, начала реализовываться".
Касаясь ситуации с поставками сырья на "Нафтан", который пока загружен лишь наполовину, Андрей Рыбаков подчеркнул: "В этой дорожной карте есть четкое понимание, как в последующем обеспечить загрузку "Нафтана", которая была определена помесячно годовым бизнес-планом. Понимание есть, рассчитываем на скорейшее возобновление его штатной загрузки".
Говоря о возобновлении транзита российской нефти в направлении Европы, председатель "Белнефтехима" отметил, что решение этого вопроса зависит не только и не столько от Беларуси. "Мы со своей стороны все технические возможности готовы задействовать и видим, как это делать. Дальше уже речь идет о сопредельных государствах и их возможностях. Ожидаем, когда начнутся соответствующие мероприятия по возобновлению транзитного потока", - сказал Андрей Рыбаков.
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