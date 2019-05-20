20.05.2019

Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято правлением Национального банка в сентябре 2018 года. "Их изготовление обусловлено следующими причинами. Для Нацбанка важно иметь достаточное количество банкнот различных номиналов в обращении. Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех банкнот, находящихся в обращении. Они активно используются как гражданами, так и организациями торговли и сервиса. При этом постоянно увеличивается объем ветхих банкнот данного номинала", - приводит БЕЛТА слова начальника главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергея Гайко.





Национальный банк Беларуси презентовал обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 выпуска 2019 года, которые вводятся в обращение с 20 мая.