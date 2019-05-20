20.05.2019

ОАО «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Все 100% акций предприятия принадлежат государству. Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает 4 рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения. Экспорт осуществляется через ОАО «Белорусская калийная компания».





ОАО «Беларуськалий» увеличило производственную мощность Краснослободского рудника на 33,3% до 8 млн т в год.«Если первоначально производственная мощность Краснослободского рудника составляла 6 млн руды в год, то сейчас эта цифра увеличилась до 8 млн т», - сказал собеседник агентства.Производство увеличено благодаря модернизации горношахтного оборудования, обновлению оборудования отделения участка дробления, а также применению новых технологических схем.Годовая проектная мощность в 6 млн т руды на Краснослободском руднике была освоена в октябре 2018 г.Как сообщалось, Краснослободский рудник обеспечивает рудой вторую сильвинитовую обогатительную фабрику Беларуськалия. Первая тонна руды на Краснослободском руднике была выдана на поверхность в конце 2008 г. Период эксплуатации Краснослободского рудника составляет 35 лет.