17.05.2019

Колесников сообщил, что годовая выручка нового предприятия планируется в объеме около 1 млрд рос руб. В первый год работы предприятие намерено произвести примерно 240 тыс кв м утеплителя. В качестве экспортных рынков рассматриваются государства Прибалтики, Польша, Словакия, Чехия, Украина, близлежащие области Российской Федерации. Согласно бизнес-плану, срок окупаемости нового завода - шесть лет.





Российская корпорация «Технониколь» открыла в городе Осиповичи завод по производству экструдированного пенополистрола.«Завод является третьим предприятием «Технониколь» в Беларуси. В его открытие было инвестировано 800 млн рос руб, на предприятии создано 30 рабочих мест. Его проектная мощность оставляет 360 тыс кв м экструзионного пенополистирола. Емкость белорусского рынка составляет около 230 тыс кв м, поэтому часть продукции будет направлена на экспорт. Производительность труда в расчете на одного работника на новом предприятии составит 300 тыс долл в год», - сообщил на церемонии открытия совладелец, управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.По его словам, завод будет экологически чистым производством замкнутого цикла - образуемые отходы будут перерабатываться на нем же. Он также будет принимать на переработку отходы полистирола объемом от 1 тыс т.