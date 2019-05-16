Новый резидент СЭЗ «Минск» займется антикоррозийной обработкой труб
16.05.2019
Российское ООО «Бринотекс» зарегистрировалось в СЭЗ «Минск» с проектом начальной стоимостью более 500 тыс евро.
Проект по производству антикоррозийной обработки труб и иных металлоконструкций современными методами и материалами будет реализован на территории СЭЗ на арендованных площадях Молодечненского завода металлоконструкций.
Это первый резидент, зарегистрированный на участке в Молодечно, включенном в СЭЗ «Минск» в августе 2018 г в соответствии с указом президента Беларуси №346 от 22 августа 2018 г.
ПраймПресс
Проект по производству антикоррозийной обработки труб и иных металлоконструкций современными методами и материалами будет реализован на территории СЭЗ на арендованных площадях Молодечненского завода металлоконструкций.
Это первый резидент, зарегистрированный на участке в Молодечно, включенном в СЭЗ «Минск» в августе 2018 г в соответствии с указом президента Беларуси №346 от 22 августа 2018 г.
ПраймПресс
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