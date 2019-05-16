15.05.2019





Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит $100 млн на финансирование оборотного капитала и инвестиционной программы ОАО "Беларуськалий". Соответствующее кредитное соглашение стороны подписали сегодня в правительстве Беларуси в присутствии премьер-министра Сергея Румаса.Руководитель правительства отметил, что у ЕАБР хорошая история кредитных взаимоотношений с Республикой Беларусь. За время сотрудничества стороны реализовали 30 проектов на общую сумму около $1 млрд. По словам Сергея Румаса, благодаря подписанному сегодня соглашению стороны получили новый импульс для выстраивания взаимодействия. "Сейчас более шести проектов на различные суммы в разных секторах находятся в работе. Я хотел бы сегодня обменяться мнениями по этим проектам, может, вы где-то видите еще какие-то отрасли или области, где мы могли бы объединить усилия", - сказал премьер.В свою очередь председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов отметил, что соглашение с "Беларуськалием" было подписано в рекордные для банка сроки, и выразил уверенность, что это только начало большого пути сотрудничества с предприятием. Банк планирует продолжить финансирование инвестпрограммы "Беларуськалия" на взаимовыгодных условиях.Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.В настоящее время банк рассматривает инвестиционные проекты белорусских промышленных предприятий, направленных на модернизацию действующего и создание новых производств, в том числе с применением технологий V и VI технологических укладов. Продолжается активная работа в банковском секторе. С белорусскими банками (ОАО "Белгазпромбанк", ОАО АСБ "Беларусбанк" и др.) заключены договоры синдицированного кредитования, открыты кредитные линии для целей торгового финансирования и поддержки малого и среднего бизнеса. В активной фазе находятся переговоры по участию ЕАБР в акционерном капитале ОАО "Белинвестбанк".