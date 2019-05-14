14.05.2019

На рынке выставочных услуг страны действуют 8 операторов, имеющих опыт в организации международных выставок: РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", ЗАО "Минскэкспо", ЗАО "Техника и коммуникации", УП "Экспофорум" и ООО "Экспосистемс", УП "Белинтерэкспо", ПК "Макбел", ООО "Эксполист". Инфраструктура выставочной деятельности представлена специализированными сооружениями (павильон "Белэкспо" по просп. Победителей, 14 в Минске и выставочный комплекс Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень") и неспециализированными площадками с экспозиционной площадью: спортивные комплексы (Футбольный манеж, Дворец спорта, "Минск-Арена", "Чижовка-Арена"), дворцы культуры, крупные торговые центры, конференц-залы гостиниц.













Президент Беларуси заявил, что к 2021 году в стране необходимо построить Национальный выставочный центр.Президент подчеркнул, что организация выставочной деятельности является очень серьезным и принципиальным вопросом для Беларуси, и стране нужен Национальный выставочный центр. "Такой выставочный центр в любой стране нужен. В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести прежде всего торговлю. А для экспортно ориентированной страны вообще невозможно развитие. Мы давно говорили на эту тему, мною была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности. Но вопрос неоправданно затянулся. Давайте определяться и сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр", - сказал глава государства.Александр Лукашенко также отметил, что выставочная деятельность должна проводиться активно и обязательно быть эффективной. В связи с этим он поручил подумать над вопросом о создании единой системы и единого центра выставочной деятельности. "Принимаются все предложения. Решение надо принимать в этом полугодии по второму вопросу, да и по первому надо определяться и начинать строительство этого центра", - подчеркнул белорусский лидер.В отношении Национального выставочного центра Президент озвучил принципиальное требование: этот объект должен быть функциональным, но его следует построить без лишних трат. "Центр не должен быть дворцовым. Это должен быть функциональный центр со всеми зданиями и помещениями для проведения подобных мероприятий. Чтобы этот центр был дешевым, не надо ничего мудрить. Он, конечно, должен быть внешне красивым, но это не значит, что мы должны платить бешеные деньги. Поэтому надо сделать просто и красиво, добротно, качественно, - сказал белорусский лидер. - Лишних трат быть не должно. Подготовьте проектное предложение и внесите мне для ознакомления".Первый вице-премьер Александр Турчин в начале доклада отметил, что вопрос о строительстве Национального выставочного центра обсуждается уже более 10 лет. Были различные предложения, рассматривались те или иные площадки и источники финансирования.В стране ежегодно проводится более 100 выставок, охватывающих практически все отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, строительство, информационные технологии, туризм и другие. Многие из них организуются на постоянной основе, имеют международный статус и пользуются большой популярностью в деловых кругах. Наиболее значимыми и масштабными являются выставки "Белагро", Budexpo, "Продэкспо", "ТИБО", MILEX. В 2018 году в республике, главным образом в Минске, проведено 209 выставок и ярмарок, из них 42 с выставочной площадью свыше 1 тыс. кв.м.