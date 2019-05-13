13.05.2019

Поставки некачественной нефти из России могли нанести Беларуси ущерб в размере от 271,3 до 435,3 млн долларов.





Такую оценку дала российская газета «Ведомости». Она складывается из ставок на транзит тонны нефти по белорусской территории в 2018 году. Они составляли 84 цента за тонну на 100 км. Газета делает вывод о стоимости транзита одной тонны в 15,96 доллара. В зависимости от объемов прокачиваемой нефти две недели простоя могли стоить ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 29-35 млн долларов.



Кроме того, в оценку включены потери от снижения пропускной способности нефтепровода — на данный момент очищена только одна его нитка. Кроме того, заявлялось о 100 млн долларов ущерба для НПЗ. Он может составить до 280 млн с учетом других потерь.