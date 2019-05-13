13.05.2019

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. 24 апреля Польша на неопределенный срок прекратила транзит нефти. 25 апреля это сделала и Украина, 11 мая "Укртранснафта" сообщила о возобновлении транзита.





Заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН) пройдет 13-14 мая в Братиславе. Планируется обсудить ситуацию с остановкой транспортировки нефти по по магистральному нефтепроводу "Дружба" в связи с загрязнением органическими хлоридами.Белорусскую делегацию на заседании МАТН возглавляет заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. В ее состав также входят руководители ОАО "Гомельтранснефть Дружба", являющегося членом МАТН."Главная цель, которую ставит перед собой белорусская делегация, - выработка четкого плана действий транспортировщиков нефти и ее европейских потребителей в Венгрии, Германии, Польши, Словакии и Чехии для оперативного восстановления транзита по "Дружбе" в направлении этих стран", - пояснили в концерне."Учитывая важность белорусского нефтетранспортного коридора для крупнейших европейских транспортировщиков и потребителей углеводородного сырья, белорусская делегация рассчитывает на скорейшее урегулирование спорных вопросов между сторонами", - подчеркнули в "Белнефтехиме".Международная ассоциация транспортировщиков нефти (MATH) была создана в 2013 году как международная добровольная, некоммерческая, неправительственная организация. Ее целью стала поддержка членов ассоциации, которые занимаются предпринимательской деятельностью в области транспортировки нефти и нефтепродуктов.В настоящее время МАТН объединяет членов из восьми стран: АО "МЕРО ЧР" (Чехия), ПАО "Транснефть" (Россия), АО "Транспетрол" (Словакия), ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (Беларусь), АО "МОЛ" (Венгрия), АО "KaзТрансОйл" (Казахстан), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КНР), АО "Укртранснафта" (Украина). Имеется один наблюдатель - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).