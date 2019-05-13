13.05.2019

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар сообщил, что заинтересованность немецкого бизнеса в развитии контактов с Беларусью подтверждается готовящимися визитами в нашу страну.





Так, по словам посла, Беларусь планируют посетить земельный министр по вопросам транспорта из Гамбурга, руководство Федерального союза малого и среднего бизнеса Германии, которое объединяет более 55 тыс. германских компаний и представляет интересы около 10 млн работников. Ожидается также визит государственного секретаря Федерального министерства экономики и энергетики Германии. Они намерены провести переговоры на уровне министерств, бизнес-сообщества, посетить парк "Великий камень". "Как видите, мы не сидим сложа руки, стараемся прилагать все усилия, чтобы практически развивать наши торгово-экономические отношения", - сказал посол.

Он с сожалением отметил, что после 8 лет пребывания в нашей стране завершается его дипломатическое присутствие в Беларуси, а также карьера дипломата - в июле этого года Петер Деттмар выходит на пенсию. Сегодня дипломат встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Для меня была особенно важной встреча с Президентом, чтобы поблагодарить его за доверие, которое он оказывал посольству Германии и лично мне на протяжении этого периода", - пояснил посол.





Петер Деттмар констатировал, что отношения между Германией и Беларусью за последние годы существенно улучшились во всех сферах - политической, экономической, культурной. "Эта позитивная динамика могла возникнуть и усилиться только благодаря тесному взаимодействию, сотрудничеству с правительством Беларуси. Надеюсь, в будущем эта динамика будет развиваться", - отметил он.По его мнению, Беларусь до сих пор "недостаточно присутствует в сознании Европы, Европейского союза и отдельных стран ЕС, в том числе Германии". Однако отношение Германии к Беларуси значительно изменилось, и суть этих перемен сформулировал Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время посещения в июне 2018 года мемориального комплекса "Тростенец". "Он сказал, что пришло время посмотреть на Республику Беларусь как суверенное государство с собственным прошлым, настоящим и будущим. Именно этим посылом руководствуется правительство и посольство Германии в развитии отношений с Беларусью в различных сферах", - пояснил Петер Деттмар. Он добавил, что Германия выступала за отмену большинства антибелорусских санкций, введенных Европейским союзом в 2011 году и снятых в 2016-м.