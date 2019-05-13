13.05.2019

В 2019 году в Беларуси должны пройти парламентские выборы, а в 2020 – президентские.





О том, что МВФ и Беларусь больше не обсуждают приватизацию госпредприятий и повышение тарифов на ЖКУ, рассказал министр экономики Дмитрий Крутой по итогам участия белорусской делегации в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Ранее фонд при обсуждении совместных программ ставил Беларуси условие о продаже госпредприятий и доведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до уровня, компенсирующего затраты на них. Сейчас, уточнил Крутой, эти требования фонда "в отношении Беларуси не обсуждаются и не будут применяться", пишет БЕЛТА со ссылкой на телеинтервью министра.Крутой высказал предположение, что требование о повышении тарифов могло быть снято в связи с негативным опытом Украины, где резкое подорожание ЖКУ вызвало волну неплатежей.Министр проинформировал, что в США белорусская сторона и МВФ не вели переговоров по концепту новой программы с фондом. "Исходя из мандата МВФ, в период электоральных кампаний ни в одной из стран они соответствующую программу не согласовывают и не заключают", - пояснил он.