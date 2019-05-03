03.05.2019

Постановление вступит в силу с 1 июня 2019 года.





В Беларуси повышается тариф на тепловую энергию для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 22 апреля 2019 года №38, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.В частности, тариф на тепловую энергию повышен с Br16,2658 до Br17,77 за 1 Гкал для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также для организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).Тариф на тепловую энергию повышен с Br85,52 до Br85,57 за 1 Гкал для этих же организаций в части использования теплоэнергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг.Документ не касается тарифов на тепловую энергию для населения.Повышение тарифов для эксплуатирующих жилфонд организаций связано с плановым изменением тарифа на тепловую энергию для населения, предусмотренным указом от 22 декабря 2018 года №492. Как пояснили в пресс-службе МАРТ, тарифы для эксплуатирующих жилфонд организаций устанавливаются несколько ниже, чем для населения, с целью компенсации этим организациям затрат по учету, расчету, начислению платы за ЖКУ и проведению претензионно-исковой работы, а также затрат на оплату услуг банков.