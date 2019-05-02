02.05.2019

Экономическая активность носила умеренный характер и не оказывала давления на инфляционные процессы.





Годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8%. Ключевыми факторами роста цен на потребительском рынке стали сохраняющееся влияние неблагоприятной конъюнктуры в сельском хозяйстве, административное повышение цен на топливо, а также увеличение цен на отдельные импортируемые товары.В частности, в сельском хозяйстве ускоренный рост цен обеспечила продукция, в производстве которой используются продукты зернопереработки (хлеб, мука, большинство видов круп, макаронные изделия). Кроме того, вклад в увеличение цен по данной группе товаров и услуг обеспечил рост цен на отдельные импортируемые позиции.Дезинфляционное влияние снижающихся цен импорта было компенсировано ослаблением белорусского рубля, в результате чего импортируемая инфляция оказала умеренное влияние на отдельные цены внутреннего потребительского рынка. Со стороны цен производителей инфлятогенное влияние оказывает ускоренный рост цен производителей сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, в растениеводстве, что соответствующим образом отражается в динамике цен на продукты питания. Цены промышленных производителей товаров потребительского назначения сохраняют сдержанную динамику.