02.05.2019

Ситуация с кредитами на недвижимость с каждым месяцем также усугубляется. На начало апреля они выросли до 7 миллиардов 411 миллионов рублей. За март данная сумма выросла на 63,3 миллиона рублей.







Согласно статистике Национального банка, в данную сумму входят потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки.В результате сложившейся ситуации власти рассматривают вопрос об ужесточении правил выдачи потребительских кредитов.За первый месяц весны долги белорусов перед банками выросли на 145,6 миллиона рублей.На 1 апреля белорусы не выплатили еще 4 миллиарда 561,7 миллиона рублей за потребительские кредиты.К слову, эта сумма за месяц увеличилась на 82,4 миллиона рублей.