29.04.2019





Производство готового проката в Беларуси выросло в январе-марте 2019 г на 31,8% по сравнению с январем-мартом 2018 г до 622,9 тыс т., сообщил Национальный статистический комитет.Производство стали увеличилось в январе-марте 2019 г на 29,8% до 665,5 тыс т, стальных труб - на 4% до 180,8 тыс т, строительных сборных металлоконструкций - на 2,1% до 25,8 тыс т, металлокорда - на 3,2% до 24,3 тыс т.Выпуск холоднотянутой проволоки из нелегированной стали снизился в январе-марте 2019 г на 12% до 52 тыс т, холоднотянутой проволоки из нелегированной стали - на 7,3% до 96,2 тыс т, сообщил Белстат.Общий объем металлургического производства и производства готовых металлических изделий на белорусских предприятиях (5,67% в общем объеме промышленного производства) вырос в 2018 г на 7,1% до 1,719 млрд бел руб (814,451 млн долл по курсу Национального банка Беларуси).При этом запасы готовой продукции на предприятиях отрасли на 1 апреля 2019 г составили 150,6 млн бел руб (71,357 млн долл, 1 долл – 2,1105 бел руб) или 35,8% к среднемесячному объему производства. По сравнению с уровнем на 1 января 2019 г запасы выросли на 2,3 п.п., по сравнению с уровнем на 1 апреля 2018 г запасы выросли на 1,7 п.п.