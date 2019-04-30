26.04.2019

В последний раз пошлины повышались 1 апреля.













Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, вырастут с 1 мая 2019 года. Об этом говорится в постановлении Совета Министров Беларуси от 25 апреля 2019 года №262.Ставка пошлины на сырую нефть составит 104,6 долларов за 1 тонну (вместо 97,4 долларов). Такие же пошлины установлены на мазут и нефтяной битум. Пошлина на прямогонный бензин поднимется с 53,5 долларов до 57,5 долларов за 1 тонну, на товарные бензины — с 29,2 долларов до 31,3 долларов за тонну.Ставка пошлины на легкие, средние дистилляты вырастет с 29,2 долларов до 31,3 долларов. Такие же пошлины установлены на дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.