Беларуси пообещали качественную нефть. К понедельнику 29 апреля

26.04.2019

Россия, Беларусь и Польша 26 апреля проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба».



На встрече планируется обсудить возможность откачки некачественной нефти из трубы на территории этих стран, сообщил 25 апреля журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак. Вопрос о компенсации для Беларуси пока не ставился.



«Качественная нефть из России поступит по магистральному нефтепроводу Дружба на границу с Беларусью 29 апреля 2018 г», — цитирует Козака портал bfm.ru.



