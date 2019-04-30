На БелАЭС началась загрузка имитаторов ТВС
25.04.2019
На первом энергоблоке Белорусской АЭС приступили к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) в реактор. Это один из важнейших процессов на этапе подготовки реакторной установки к этапу холодной и горячей обкатки, сообщила пресс-служба Минэнерго.
Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяют их конструкцию, но не содержат ядерного топлива. Они используются вместо штатных ТВС во время пусконаладочных работ на этапе холодной и горячей обкатки реакторной установки.
По состоянию на 25 апреля 2019 г. уже загружено порядка 75 штук из 163.
Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяют их конструкцию, но не содержат ядерного топлива. Они используются вместо штатных ТВС во время пусконаладочных работ на этапе холодной и горячей обкатки реакторной установки.
По состоянию на 25 апреля 2019 г. уже загружено порядка 75 штук из 163.
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