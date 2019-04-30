На БелАЭС началась загрузка имитаторов ТВС

25.04.2019

На первом энергоблоке Белорусской АЭС приступили к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) в реактор. Это один из важнейших процессов на этапе подготовки реакторной установки к этапу холодной и горячей обкатки, сообщила пресс-служба Минэнерго.



Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяют их конструкцию, но не содержат ядерного топлива. Они используются вместо штатных ТВС во время пусконаладочных работ на этапе холодной и горячей обкатки реакторной установки.



По состоянию на 25 апреля 2019 г. уже загружено порядка 75 штук из 163.