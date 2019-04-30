24.04.2019

Подписано кредитное соглашение о предоставлении ОАО «АСБ Беларусбанк» финансовых ресурсов на сумму 100 млн. евро для развития национальной экономики, сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Документ подписан на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с председателем правления Банка развития Китая Чжао Хуаном. Во время переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.