Беларусь демонстрирует свою промышленность на выставке в Зимбабве
24.04.2019
Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus начала работу в рамках 60 многоотраслевой международной выставки Zimbabwe International Trade Fair 2019 в Булавайо.
Беларусь представляют "БЕЛАЗ", "Минский тракторный завод", "Сохра" и "Чефи", которые демонстрируют карьерную технику, предназначенную для перевозки горных пород в тяжелых условиях, тракторы BELARUS, изделия медицинского назначения, аптечки первой помощи для оснащения транспортных средств, а также представляют услуги по сервисному обслуживанию карьерной техники, грузовых автомобилей, тракторов, спецтехники.
Экспозиция белорусских производителей организована в рамках визита в Зимбабве делегации белорусских деловых кругов, которую возглавляет заместитель председателя БелТПП Андрей Шаханович. Программа визита включает встречи с представителями руководства государственных органов Зимбабве, а также двусторонний бизнес-форум, сообщила пресс-служба БелТПП.
Zimbabwe International Trade Fair – одна из крупнейших выставок южноафриканского региона. В 2019 году в выставке принимают участие 435 компании из 15 государств. Национальные павильоны представляют Беларусь, Кения, Мозамбик, Южная Африка, Япония, США.
Беларусь представляют "БЕЛАЗ", "Минский тракторный завод", "Сохра" и "Чефи", которые демонстрируют карьерную технику, предназначенную для перевозки горных пород в тяжелых условиях, тракторы BELARUS, изделия медицинского назначения, аптечки первой помощи для оснащения транспортных средств, а также представляют услуги по сервисному обслуживанию карьерной техники, грузовых автомобилей, тракторов, спецтехники.
Экспозиция белорусских производителей организована в рамках визита в Зимбабве делегации белорусских деловых кругов, которую возглавляет заместитель председателя БелТПП Андрей Шаханович. Программа визита включает встречи с представителями руководства государственных органов Зимбабве, а также двусторонний бизнес-форум, сообщила пресс-служба БелТПП.
Zimbabwe International Trade Fair – одна из крупнейших выставок южноафриканского региона. В 2019 году в выставке принимают участие 435 компании из 15 государств. Национальные павильоны представляют Беларусь, Кения, Мозамбик, Южная Африка, Япония, США.
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