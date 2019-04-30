Беларусь демонстрирует свою промышленность на выставке в Зимбабве

24.04.2019

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus начала работу в рамках 60 многоотраслевой международной выставки Zimbabwe International Trade Fair 2019 в Булавайо.



Беларусь представляют "БЕЛАЗ", "Минский тракторный завод", "Сохра" и "Чефи", которые демонстрируют карьерную технику, предназначенную для перевозки горных пород в тяжелых условиях, тракторы BELARUS, изделия медицинского назначения, аптечки первой помощи для оснащения транспортных средств, а также представляют услуги по сервисному обслуживанию карьерной техники, грузовых автомобилей, тракторов, спецтехники.



Экспозиция белорусских производителей организована в рамках визита в Зимбабве делегации белорусских деловых кругов, которую возглавляет заместитель председателя БелТПП Андрей Шаханович. Программа визита включает встречи с представителями руководства государственных органов Зимбабве, а также двусторонний бизнес-форум, сообщила пресс-служба БелТПП.



Zimbabwe International Trade Fair – одна из крупнейших выставок южноафриканского региона. В 2019 году в выставке принимают участие 435 компании из 15 государств. Национальные павильоны представляют Беларусь, Кения, Мозамбик, Южная Африка, Япония, США.