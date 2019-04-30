23.04.2019

В настоящее время с привлечением независимых экспертов и специалистов БелТПП юридически фиксируются все моменты, чтобы в последующем была необходимая фактура для сводной итоговой ревизии.





Напомним, что в течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из РФ поступала нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту. Переработка нефти такого качества и привела к нарушению технологических режимов работы НПЗ.

