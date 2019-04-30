23.04.2019

"Мы приветствуем новый контракт на $100 млн. Кроме того, прорабатывается еще один контракт на $17 млн. Эти документы проходят внутригосударственные процедуры", - отметил Михаил Мясникович. Речь идет о поставках дорожно-строительной, сельскохозяйственной, грузовой техники. Белорусская сторона готова работать по разным схемам финансирования: через финансового оператора ОАО "Промагролизинг", экспортное финансирование Банка развития Беларуси и другие варианты.





В свою очередь Министр коммерции Бангладеш выразил заинтересованность обсудить экспортно-импортные отношения и возможности поставок белорусских товаров, сельскохозяйственной и строительной техники.

Условия двустороннего партнерства Беларуси и Бангладеш, в том числе новый контракт по поставкам в южноазиатскую страну техники на $100 млн, обсуждались во вторник 23 апреля на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.