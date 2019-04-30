22.04.2019

В 2019 году также планируется установить примерно 20 линий лесопиления, 14 сушильных комплексов, создать 15 производств по окорке и оцилиндровке древесины.





Новые заводы по производству пеллет появятся в каждом регионе Беларуси. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа."Мы планируем создать шесть пеллетных заводов, которые будут перерабатывать древесину в больших объемах. Планируем, что каждый завод будет выпускать от 25 тыс. т до 30 тыс. т пеллет в год, - сказал министр. - В каждой области будет создано по заводу. Мы на этих предприятиях будем использовать отходы наших же производств, то есть будем замыкать производственный цикл".