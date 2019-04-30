Пеллетные заводы появятся в каждом регионе
22.04.2019
Новые заводы по производству пеллет появятся в каждом регионе Беларуси. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.
"Мы планируем создать шесть пеллетных заводов, которые будут перерабатывать древесину в больших объемах. Планируем, что каждый завод будет выпускать от 25 тыс. т до 30 тыс. т пеллет в год, - сказал министр. - В каждой области будет создано по заводу. Мы на этих предприятиях будем использовать отходы наших же производств, то есть будем замыкать производственный цикл".
"Мы планируем создать шесть пеллетных заводов, которые будут перерабатывать древесину в больших объемах. Планируем, что каждый завод будет выпускать от 25 тыс. т до 30 тыс. т пеллет в год, - сказал министр. - В каждой области будет создано по заводу. Мы на этих предприятиях будем использовать отходы наших же производств, то есть будем замыкать производственный цикл".
В 2019 году также планируется установить примерно 20 линий лесопиления, 14 сушильных комплексов, создать 15 производств по окорке и оцилиндровке древесины.
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