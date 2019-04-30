19.04.2019

"У государства нет стремления карать бизнес. Вопрос заключается в том, какими методами требовать (от бизнеса ) исполнения закона. Экономические методы будут более действенными, чем силовые", - отметил он.





Впрочем, некоторые нормы указа №488 продолжат действовать. Так, в новом Налоговом кодексе присутствует норма, которая обязывает корректировать сумму налогов по сделкам, основной целью которых была неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), а также в случае отсутствия реальности совершения хозяйственной операции.



Указом №151, который отменил действие указа №488, также внесены изменения в ряд документов, регулирующих деятельность Комитета госконтроля. Теперь Департамент финансовых расследований КГК наделяется полномочиями составлять заключения об установлении оснований приведенных в статье 33 Налогового кодекса, которые влекут корректировку налоговой базы и сумм уплаченных налогов. ДФР также может направлять субъектам предпринимательской деятельности такие заключения. Также департамент может направлять контрагентам таких субъектов предпринимательской деятельности предложение самостоятельно скорректировать налоговую базу и сумму налогов по сделкам с данными субъектами.



Также КГК, ГТК, ИМНС могут проводить внеплановые проверки в отношении субъектов, на которых ДФР составил заключения о наличии оснований для корректировки налоговой базы и сумм налогов по статье 33 Налогового кодекса. Им же дается право проводить проверки в отношении контрагентов таких субъектов.







Александр Лукашенко подписал документ, которым отменил действие указа №488 о лжепредпринимательстве.“Признан утратившим силу указ N488 от 23 октября 2012 года “О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств”, поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе”, - отметили в пресс-службе главы государства.Как сообщалось, о том, что указ N488 будет отменен заявлял в конце прошлого года первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. "Я думаю в ближайшее время будет поставлена точка и указ 488 (о лжепредпринимательстве) будет отменен. Затем последуют другие решения, речь идет о декриминализации экономических преступлений", - сказал Турчин на бизнес-форуме KEF-2018.